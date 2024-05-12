セリエ A
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2 - 1
終了
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ミラン・バデリ 56'マラシュ・クンブラ 63' (og)
アンドレア・ピナモンティ 31' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

ジェノア 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,