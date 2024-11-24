セリエ A
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2 - 2
終了
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モルテン・フレンドルップ 12'ファビオ・ミレッティ 59'
ラズバンマリン 8' (pk)ロベルト・ピコリ 88' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-2)

ジェノア 対 カリアリ結果＆スタッツ,