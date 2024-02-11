セリエ A
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1 - 4
終了
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ルスラン・マリノフスキー 51'
チャールズデケテラエール 22'トゥーン・コープマイナーズ 55'ダヴィデ・ザッパコスタ 90' + 10'エルビラルトゥーレ 90' + 13'
(HT 0-1) (終了 1-4)

ジェノア 対 アタランタ結果＆スタッツ,