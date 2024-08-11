ジュピラー･プロリーグ
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4 - 1
終了
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ブルーノ 10'Kazeem Olaigbe 22'ケビンデンキー 42'Abdoul Ouattara 89'
Simion Michez 25'
(HT 3-1) (終了 4-1)

サークル・ブルッヘ KSV 対 ベールスホットVA結果＆スタッツ,