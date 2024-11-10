ジュピラー･プロリーグ
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0 - 5
終了
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カスパー・ドルベリ 18', 62' (pk), 75'T. Leoni 72'ルイス・バスケス 90'
(HT 0-1) (終了 0-5)

サークル・ブルッヘ KSV 対 アンデルレヒト結果＆スタッツ,