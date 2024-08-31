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J1 リーグ
3 - 2
終了
トルガイアルスラン
5'
,
32'
,
63' (pk)
小柏剛
79'
中野就斗
90' + 1' (og)
(HT 2-0) (終了 3-2)
サンフレッチェ広島 対 FC東京
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