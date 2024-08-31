J1 リーグ
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3 - 2
終了
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トルガイアルスラン 5', 32', 63' (pk)
小柏剛 79'中野就斗 90' + 1' (og)
(HT 2-0) (終了 3-2)

サンフレッチェ広島 対 FC東京結果＆スタッツ,