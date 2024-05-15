J1 リーグ
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1 - 3
終了
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マルコスジュニア 65'
植田直通 5'鈴木優磨 15' (pk)アレクサンダルチャブリック 84'
(HT 0-2) (終了 1-3)

サンフレッチェ広島 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,