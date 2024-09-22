J1 リーグ
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6 - 2
終了
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加藤陸次樹 3'トルガイアルスラン 22', 40'新井直人 48'東俊希 83'ピエロス・ソティリオウ 90' + 2'
井上健太 19'アンダーソン・ロペス 45' + 1'
(HT 3-2) (終了 6-2)

サンフレッチェ広島 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,