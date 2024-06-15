J1 リーグ
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4 - 1
終了
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加藤陸次樹 2'ピエロス・ソティリオウ 47', 62'ダグラス・ビエイラ 82'
木村勇大 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 4-1)

サンフレッチェ広島 対 東京ヴェルディ結果＆スタッツ,