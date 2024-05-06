J1 リーグ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
Sota Koshimichi 23'中野就斗 48'
パトリック 2'稲垣祥 18'佐々木翔 84' (og)
(HT 1-2) (終了 2-3)

サンフレッチェ広島 対 名古屋グランパス結果＆スタッツ,