リーグ・アン
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1 - 3
終了
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Z. Davitashvili 65'
M. Akliouche 2'アルモアタセンベラーティ 68'フォラリン・バログン 78'
(HT 0-1) (終了 1-3)

サンテティエンヌ 対 モナコ結果＆スタッツ,