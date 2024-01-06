FAカップ
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0 - 3
終了
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ダニエルバラード 35' (og)アレクサンデルイサク 46', 90' (pk)
(HT 0-1) (終了 0-3)

サンダーランド 対 ニューカッスル結果＆スタッツ,