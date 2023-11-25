セリエ A
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2 - 1
終了
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グリゴリス・カスタノス 55'アントニオ・カンドレーヴァ 66'
チーロ・インモービレ 43' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

サレルニターナ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,