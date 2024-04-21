セリエ A
team-logo
0 - 2
終了
team-logo
クリスチャン・クアメ 80'ジョナタン・イコネ 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 0-2)

サレルニターナ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,