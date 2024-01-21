セリエ A
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1 - 2
終了
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アグスティン・マルテガニ 2'
マテオ・レテギ 13'アルベルト・グドムンドソン 58' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-2)

サレルニターナ 対 ジェノア結果＆スタッツ,