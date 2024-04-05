セリエ A
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
アントニオ・カンドレーヴァ 52' (pk)ジュリオ・マッジョーレ 90' + 1'
アルマン・ロリエンテ 37'ネディム・バイラミ 44'
(HT 0-2) (終了 2-2)

サレルニターナ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,