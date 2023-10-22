セリエ A
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2 - 2
終了
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ブライユ・ディア 86', 90' + 5' (pk)
ジト・ルヴンボ 79'ニコラス・ヴィオラ 88'
(HT 0-0) (終了 2-2)

サレルニターナ 対 カリアリ結果＆スタッツ,