セリエ A
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1 - 3
終了
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ション・ヴァイスマン 69'
アレッサンドロ・ザノリ 23' (og)エムベイェニアン 88' (pk)マッテオ・カンチェリエリ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 1-3)

サレルニターナ 対 エンポリ結果＆スタッツ,