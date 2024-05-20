セリエ A
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1 - 2
終了
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ジュリオ・マッジョーレ 90'
トマーシュ・スソロフ 22'マイケル・フォロランショ 45' + 3'
(HT 0-2) (終了 1-2)

サレルニターナ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,