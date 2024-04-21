セリエ A
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0 - 3
終了
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バレンティン・ゲンドリー 11'Patrick Dorgu 15'ロベルト・ピコリ 61'
(HT 0-2) (終了 0-3)

サッスオーロ 対 レッチェ結果＆スタッツ,