セリエ A
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4 - 2
終了
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アルマン・ロリエンテ 12'ドメニコ・ベラルディ 41'アンドレア・ピナモンティ 82'フェデリコ・ガッティ 90' + 5' (og)
マティアスビニャ 21' (og)フェデリコ・キエーザ 78'
(HT 2-1) (終了 4-2)

サッスオーロ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,