セリエ A
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1 - 6
終了
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ウロシュ・ラシッチ 17'
アミル・ラフマニ 29'ヴィクター・オシメン 31', 41', 47'Khvicha Kvaratskhelia 51', 75'
(HT 1-3) (終了 1-6)

サッスオーロ 対 ナポリ結果＆スタッツ,