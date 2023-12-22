セリエ A
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1 - 2
終了
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アンドレア・ピナモンティ 28'
アルベルト・グドムンドソン 64' (pk)カレブエクバン 87'
(HT 1-0) (終了 1-2)

サッスオーロ 対 ジェノア結果＆スタッツ,