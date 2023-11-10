セリエ A
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2 - 2
終了
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クリスチャン・トルストヴェット 36', 52'
Chukwubuikem Ikwuemesi 5'ブライユ・ディア 17'
(HT 1-2) (終了 2-2)

サッスオーロ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,