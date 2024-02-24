セリエ A
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2 - 3
終了
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アンドレア・ピナモンティ 54' (pk)ジャンマルコフェラーリ 77'
セバスティアーノ・ルペルト 11'エムベイェニアン 64' (pk)シモーネ・バストーニ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 2-3)

サッスオーロ 対 エンポリ結果＆スタッツ,