セリエ A
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
アンドレア・ピナモンティ 11'ドメニコ・ベラルディ 63', 73' (pk)
シリル・ウンゴニ 56'
(HT 1-0) (終了 3-1)

サッスオーロ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,