J1 リーグ
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5 - 2
終了
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横山歩夢 26', 37'Marcelo Ryan 44'原田太 47'河田篤秀 75'
高井幸大 13'家長昭博 45' + 3'
(HT 3-2) (終了 5-2)

サガン鳥栖 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,