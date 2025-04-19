J2 リーグ
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2 - 2
終了
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新井晴樹 9'K. Sakaiya 90' + 3'
下堂竜聖 50'T. Suenaga 55'
(HT 1-0) (終了 2-2)

サガン鳥栖 対 レノファ山口FC結果＆スタッツ,