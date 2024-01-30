AFC アジアカップ
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1 - 1PK 2 - 4
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アブドラハディラディーフ 46'
趙圭 90' + 9'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 1-1)

サウジアラビア 対 韓国結果＆スタッツ,