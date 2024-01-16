AFC アジアカップ
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2 - 1
終了
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アブドッラフマーンガリーブ 78'アリ・アルブライヒ 90' + 6'
Salaah Al-Yahyaei 14' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

サウジアラビア 対 オマーン結果＆スタッツ,