プレミアリーグ
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2 - 3
終了
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アダムアームストロング 42'M. Fernandes 56'
ドミニク・ソボスライ 30'モハメド・サラー 65', 83' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-3)

サウサンプトン 対 リヴァプール結果＆スタッツ,