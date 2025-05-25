プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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ロス・スチュワート 56'
キーランティアニー 43'マルティン・ウーデゴール 89'
(HT 0-1) (終了 1-2)

サウサンプトン 対 アーセナル結果＆スタッツ,