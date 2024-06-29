J2 リーグ
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1 - 2
終了
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川本梨誉 20'
Shota Suzuki 63'Kento Nishiya 85'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ザスパクサツ群馬 対 藤枝MYFC結果＆スタッツ,