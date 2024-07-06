コパ・アメリカ
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5 - 0
終了
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ジョン・コルドバ 8'ハメス・ロドリゲス 15' (pk)ルイス・ディアス 41'リチャード・リオス 70'ミゲル・ボルハ 90' + 4' (pk)
(HT 3-0) (終了 5-0)

コロンビア 対 パナマ結果＆スタッツ,