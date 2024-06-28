コパ・アメリカ
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3 - 0
終了
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ルイス・ディアス 31' (pk)ダビンソン・サンチェス 59'ジョン・コルドバ 62'
(HT 1-0) (終了 3-0)

コロンビア 対 コスタリカ結果＆スタッツ,