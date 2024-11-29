ジュピラー･プロリーグ
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3 - 1
終了
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ディオン・デ・ネーヴェ 24'N. Ferri 45' + 3', 90'
ベニト・ラマン 90' + 6'
(HT 2-0) (終了 3-1)

コルトレイク 対 KVメヘレン結果＆スタッツ,