ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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B. Lagae 14'アブデルハク・カドリ 90'
ローレンス・アジェクム 54'ティボソマーズ 80'
(HT 1-0) (終了 2-2)

コルトレイク 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,