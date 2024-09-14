ジュピラー･プロリーグ
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0 - 3
終了
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ハンス・ヴァナケン 13', 90' + 3'C. Talbi 83'
(HT 0-1) (終了 0-3)

コルトレイク 対 クラブ・ブルッヘ結果＆スタッツ,