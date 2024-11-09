ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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ゼノ・ヴァン・デン・ボッシュ 56' (og)
ヴィンセント・ヤンセン 8'ゼノ・ヴァン・デン・ボッシュ 50'
(HT 0-1) (終了 1-2)

コルトレイク 対 アントワープ結果＆スタッツ,