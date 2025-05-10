セリエ A
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3 - 1
終了
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マクサンス・カケレ 40'ガブリエウ・ストレフェッツァ 45' + 2'パトリック・クトローネ 77'
ミシェル・ンダリー・アドポ 22'
(HT 2-1) (終了 3-1)

コモ 対 カリアリ結果＆スタッツ,