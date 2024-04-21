FAカップ
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3 - 3PK 2 - 4
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E. Simms 71'カラム・オヘア 79'ハジライト 90' + 5' (pk)
スコット・マクトミネイ 23'ハリー・マグワイア 45' + 1'ブルーノ・フェルナンデス 58'
(HT 0-2) (終了 3-3) (延長 3-3)

コベントリーシティ 対 マンチェスター・U結果＆スタッツ,