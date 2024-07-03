コパ・アメリカ
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2 - 1
終了
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フランシスコ・カルボ 3'Josimar Alcocer 7'
ラモンソーサ 55'
(HT 2-0) (終了 2-1)

コスタリカ 対 パラグアイ結果＆スタッツ,