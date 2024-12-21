エールディビジ
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2 - 1
終了
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ビクターエドヴァルセン 56'オリバー・エドヴァルセン 60'
S. Fernandes 10'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ゴー・アヘッド・イーグルス 対 NACブレダ結果＆スタッツ,