エールディビジ
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1 - 5
終了
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オリバー・エドヴァルセン 81'
I. Osman 15'アントニ・ジブ・ミランボ 22'クインテンティンバー 44'上田綺世 58'フリアン・カランサ 77'
(HT 0-3) (終了 1-5)

ゴー・アヘッド・イーグルス 対 フェイエノールト結果＆スタッツ,