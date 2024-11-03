エールディビジ
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2 - 2
終了
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オリバー・エドヴァルセン 47'エンリク・ヤンサナ 67'
デイビー・ファン・デン・バーグ 20'ヤミロ・モンテイロ 25'
(HT 0-2) (終了 2-2)

ゴー・アヘッド・イーグルス 対 ズヴォレ結果＆スタッツ,