UEFA EURO
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2 - 2
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 74'クラウス・ギャスラ 76' (og)
カジム・ラチ 11'クラウス・ギャスラ 90' + 5'
(HT 0-1) (終了 2-2)

クロアチア 対 アルバニア結果＆スタッツ,