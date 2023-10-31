コッパ・イタリア
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2 - 1
終了
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アンドレア・ベルトラッチ 48'マッシモコーダ 120' + 1'
アレッシオ・ビータ 83'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 2-1)

クレモネーゼ 対 チッタデッラ結果＆スタッツ,