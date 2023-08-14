コッパ・イタリア
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3 - 1
終了
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フェリックス・アフェナ-ギャン 30'フランコ・バスケス 105'シャルル・ピッケル 117'
マルコ・トゥミネロ 7'
(HT 1-1) (終了 1-1) (延長 3-1)

クレモネーゼ 対 クロトーネ結果＆スタッツ,