FAカップ
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3 - 1
終了
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ジェイフェス・タンガンガ 33' (og)ダニエル・ムニョス 40'エドワード・エンケティア 81'
ウェスハーディング 45' + 14'
(HT 2-1) (終了 3-1)

クリスタル・パレス 対 ミルウォール結果＆スタッツ,