プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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ダニエル・ムニョス 4'マクサンス・ラクロワ 56'
アーリング・ブラウト・ハーランド 30'R. Lewis 68'
(HT 1-1) (終了 2-2)

クリスタル・パレス 対 マンチェスター・シティ結果＆スタッツ,